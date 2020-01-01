Дым в ВР, протестные лучи и драконы: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 13 мая 2020 года.

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 13 мая.

Вашему вниманию представляем кадры, как в Раде загорелся пульт во время голосования, а в Киеве обвалились конструкции моста.

В Киеве сильный ветер сломал десятки деревьев, а в Крыму пересыхает Белогорское водохранилище.

Малыши-основатели Киева получили защитные костюмы, а артисты с помощью лучей провели антикарантинную акцию.

Раскрыта загадка древнейшего храма, а в США появились редкие голубые драконы на пляже.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet