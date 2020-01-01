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Дым в ВР, протестные лучи и драконы: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 13 мая 2020 года.
Артисты провели антикарантинную акцию
Артисты провели антикарантинную акцию
facebook.com/KyivNOW
Cмотрите фотогалерею Дым в ВР, протестные лучи и драконы: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 13 мая.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как в Раде загорелся пульт во время голосования, а в Киеве обвалились конструкции моста.
 
В Киеве сильный ветер сломал десятки деревьев, а в Крыму пересыхает Белогорское водохранилище.
 
Малыши-основатели Киева получили защитные костюмы, а артисты с помощью лучей провели антикарантинную акцию.
 
Раскрыта загадка древнейшего храма, а в США появились редкие голубые драконы на пляже.
 
 

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Теги: протесты, фото, Верховная Рада, фоторепортаж, непогода, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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