Дым в ВР, протестные лучи и драконы: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 13 мая 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 13 мая.
Вашему вниманию представляем кадры, как в Раде загорелся пульт во время голосования, а в Киеве обвалились конструкции моста.
В Киеве сильный ветер сломал десятки деревьев, а в Крыму пересыхает Белогорское водохранилище.
Малыши-основатели Киева получили защитные костюмы, а артисты с помощью лучей провели антикарантинную акцию.
Раскрыта загадка древнейшего храма, а в США появились редкие голубые драконы на пляже.
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