Гладковскому изменили подозрение, резко увеличив размер ущерба
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) пересчитало сумму убытков, которую вменяют бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому, увеличив ее в 1,7 раза. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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Гладковскому вменяют использование служебного положения (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса) в интересах компании “Богдан Моторс“, которая ему принадлежит. По данным следствия, указанный гражданин обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия “Автосборочный завод №2“, входящего в состав корпорации “Богдан“.
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Размер убытков, нанесенных государству, сначала оценивался в 10,6 млн гривен, но после проведения экспертизы его повысили до 17,44 млн гривен.
Также Гладковского подозревают в ложном декларировании (ст. 366-1 Уголовного кодекса). По версии следствия, бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы на общую сумму почти 165 тысяч долларов в 2016-2018 годах.
Напомним, в конце апреля НАБУ сообщило подозрение еще шестерым фигурантам дела Гладковского. Они помогали скандально известному экс-чиновнику и предпринимателю реализовывать схему продажи государству автомобилей и оборудования в рамках оборонного заказа.
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