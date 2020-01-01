Гладковскому изменили подозрение, резко увеличив размер ущерба

После проведенной экспертизы следователи установили, что нанесенный государству ущерб намного выше, чем считалось.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) пересчитало сумму убытков, которую вменяют бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому, увеличив ее в 1,7 раза. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Гладковскому вменяют использование служебного положения (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса) в интересах компании “Богдан Моторс“, которая ему принадлежит. По данным следствия, указанный гражданин обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия “Автосборочный завод №2“, входящего в состав корпорации “Богдан“.

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Размер убытков, нанесенных государству, сначала оценивался в 10,6 млн гривен, но после проведения экспертизы его повысили до 17,44 млн гривен.

Также Гладковского подозревают в ложном декларировании (ст. 366-1 Уголовного кодекса). По версии следствия, бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы на общую сумму почти 165 тысяч долларов в 2016-2018 годах.

Напомним, в конце апреля НАБУ сообщило подозрение еще шестерым фигурантам дела Гладковского. Они помогали скандально известному экс-чиновнику и предпринимателю реализовывать схему продажи государству автомобилей и оборудования в рамках оборонного заказа.

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