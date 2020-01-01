Дело Свинарчука: ГБР открыло дело против НАБУ

В ГБР открыли производство из-за вмешательства в деятельность адвоката.

Государственное бюро расследований открыло производство в отношении НАБУ в рамках расследования дела против экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского-Свинарчука. Детективов НАБУ подозревают в незаконных действиях, в частности во вмешательстве в деятельность адвоката Гладковского Руслана Волынца. Об этом Волынец написал на своей странице в Facebook.

Читай также: “Слуга народа“ готовит “разбор полетов“ Кабмину

Волынец отметил, во время сбора доказательств невиновности Гладковского в инкриминируемых ему преступлениях, адвокаты бывшего чиновника СНБО направляли различные запросы о получении информации. Защита Гладковского предоставила один из таких ответов в суде.

Читай также: Законность люстрации пересмотрят накануне возможных изменений в Кабмине

“И хотя в своем решении суд указывает на то, что обращение с запросом является способом реализации стороной защиты своего права на защиту, НАБУ обращается к руководству лица, подписавшего письмо-ответ на запрос защиты с требованием о проведении служебного расследования в отношении этого лица“, - написал Волынец.



Адвокат уточнил, что в ГБР открыли производство по ч. 2 ст. 397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица) УКУ.

Напомним, в “Слуге народа“ пообещали скорые посадки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.