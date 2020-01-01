Погода в Украине на 15 мая: Дожди

В некоторых районах страны сохранится солнечная погода.

Погода в пятницу, 15 мая, в Украине будет в основном дождливой. Солнечно будет лишь в северной, местами восточной части страны, а также в Крыму. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +13 до +20 градусов тепла, ночью от +3 до +9;

На севере Украины температура днем +15… +17, ночью +3… +5;

В центральных областях температура днем +13… +17, ночью от +3 до +10;

На востоке страны днем от +15 до +20, ночью от +3 до +12;

На юге Украины днем от +21 до +23 градусов, ночью от +10 до +13;

В Крыму днем +23… +25, ночью +10… +12;

В Киеве днем +14… +16, ночью +4… +6.

Погода в Украине 15 мая meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в пятницу, 15 мая, в Украине в течение дня предполагается +13… +17 градусов, в околокарпатских областях +9… +13 градусов, на юге +15… +22 градуса, в Крыму до +25 градусов. Ночью в северных районах Волыни, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей возможны небольшие заморозки. В этих районах +1… +5 градусов. В большинстве районов западных и северных областей +3... +8 градусов. В Черновицкой области до +10 градусов. В центральных областях от +4 до +12. На юге и востоке +9… +13 градусов.

Quirinius - это имя нашего завтрашнего антициклона. 15 мая будет преобладать сухая погода в северных областях, на значительной территории востока Украины, на крайнем юге, то есть в Крыму, в южных районах Одесской области, во многих центральных областях. Однако тотальной власти антициклону завтра не достичь. К нам в гости - очередной атмосферный фронт. Он приведет дожди на Запад (кроме Волыни и Ровенщины), местами в центральные области, на юг, кроме крайних южных районов, а вечером достигнет Донбасса, - пишет Диденко.

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