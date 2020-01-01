В Лисичанске на 8 лет посадили двух боевиков группировки "ЛНР"

В тюрьму отправятся пулеметчик и командир отделения "народной милиции ЛНР".

Лисичанский городской суд Луганской области по материалам контрразведки СБУ приговорил к 8 годам лишения свободы двух участников террористической группировки “ЛНР“, принимавших участие в обстрелах позиций украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Оба фигуранта являются жителями временно оккупированной Горловки. Один из них после подготовки в тренировочном центре боевиков исполнял обязанности командира отделения так называемой “народной милиции ЛНР“. Другой фигурант присоединился к незаконным вооруженным формированиям после освобождения из исправительной колонии. Как пулеметчик группировки террористов он участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что Лисичанский городской суд Луганской области признал обоих злоумышленников виновными в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, на днях в Украине на 5 лет осудили информаторку террористов. Женщина собирала данные о дислокации и перемещении украинских военных в Луганской области.

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