Экс-нардепа подозревают в миллионной махинации с жильем

На протяжении работы Верховной Рады восьмого созыва нардеп получал компенсацию за жилье, имея квартиру в столице.

Экс-народному депутату Верховной Рады прошлого созыва сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье в сумме 928 тыс. гривен, сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Подозрение экс-нардеп получил в четверг, 14 мая, по согласованию с прокурорами САП и Национального антикоррупционного бюро.

Отмечается, что бывший парламентарий имел собственное жилья в Киеве, однако получал выплаты от государства за пользование номером в гостинице комплекса Национальный.

За период с ноября 2014 года по август 2019 года экс-нардеп незаконно получил более 928 тыс. гривен компенсации.

Подозреваемому вменяют статью о злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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