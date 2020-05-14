Экс-нардепа подозревают в миллионной махинации с жильем
На протяжении работы Верховной Рады восьмого созыва нардеп получал компенсацию за жилье, имея квартиру в столице.
Экс-народному депутату Верховной Рады прошлого созыва сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье в сумме 928 тыс. гривен, сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Подозрение экс-нардеп получил в четверг, 14 мая, по согласованию с прокурорами САП и Национального антикоррупционного бюро.
Отмечается, что бывший парламентарий имел собственное жилья в Киеве, однако получал выплаты от государства за пользование номером в гостинице комплекса Национальный.
За период с ноября 2014 года по август 2019 года экс-нардеп незаконно получил более 928 тыс. гривен компенсации.
Подозреваемому вменяют статью о злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Как сообщалось, за четвертый квартал прошлого года компенсацию за аренду жилья или найма гостиничного номера получили 163 народных депутата.
Напомним, с начала работы Верховной Рады девятого созыва народные депутаты получили почти шесть миллионов гривен на аренду жилья.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
ТЫ В ШКОЛУ ВООБЩЕ НЕ ХОДИЛ ???