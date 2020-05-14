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Экс-нардепа подозревают в миллионной махинации с жильем

Комментариев: 2
На протяжении работы Верховной Рады восьмого созыва нардеп получал компенсацию за жилье, имея квартиру в столице.
Нардеп получил 928 тысяч гривен
Нардеп получил 928 тысяч гривен
Корреспондент.net
 
Экс-народному депутату Верховной Рады прошлого созыва сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье в сумме 928 тыс. гривен, сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
 
Подозрение экс-нардеп получил в четверг, 14 мая, по согласованию с прокурорами САП и Национального антикоррупционного бюро.
 
Отмечается, что бывший парламентарий имел собственное жилья в Киеве, однако получал выплаты от государства за пользование номером в гостинице комплекса Национальный.
 
За период с ноября 2014 года по август 2019 года экс-нардеп незаконно получил более 928 тыс. гривен компенсации.
 
Подозреваемому вменяют статью о злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
 
 
Напомним, с начала работы Верховной Рады девятого созыва народные депутаты получили почти шесть миллионов гривен на аренду жилья. 

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Теги: Верховная Рада, аренда жилья, компенсация, подозрения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СТЕК_ЛО_МОЙ    14.05.2020, 19:51
Оценка:  -1
СТЕК_ЛО_МОЙ
Ну посадите уже хотчбы первогт)))
rafa84    14.05.2020, 20:08
Оценка:  0
rafa84
ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ТЫ ПИШЕШЬ НОГОЙ, И С ЗАВЯЗАННЫМИ ГЛАЗАМИ !!!
ТЫ В ШКОЛУ ВООБЩЕ НЕ ХОДИЛ ???
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