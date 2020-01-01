МОЗ планирует повысить зарплату медикам на 50% с 1 июля

На сегодняшний день зарплата медработника составляет 6-7 тыс гривен.

Министерство здравоохранения Украины планирует повысить зарплату медработникам. В Министерстве отметили, что медики должны получать справедливую зарплату, а не ту, которую они получают сейчас. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге.

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“У нас есть предложение по повышению заработной платы на уровне до 50%, и чтобы эта заработная плата была повышена уже с 1 июля. Понятно, что для этого нужно вносить соответствующие изменения в государственный бюджет, сейчас мы завершаем расчеты для того, чтобы согласовывать эти позиции с Министерством финансов, выносить это на правительство. И будем рассчитывать на соответствующую поддержку“, - рассказал Степанов.

Он отметил, что сейчас заработная плата медработника на уровне 6-7 тыс грн, Степанов уверен, что это неправильно.

Такой ситуации нет нигде в мире. И мы в таком состоянии живем все 30 лет. Я убежден, что мы должны повысить заработную плату, сделать профессию медработника, медика, врача престижной. Мы должны не забывать, что наши медики массово выезжают за границу, мы можем прийти к ситуации, что они все уедут, и будут правы. Потому что не может государство так относиться к ним, - отметил глава МОЗ.

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Напомним, ранее МОЗ придумало решение с закупками костюмов медикам. Украинские защитные костюмы рекомендуют закупать в зависимости от уровня риска для медработников.

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