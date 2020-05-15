Партия Шария подала в суд на НАПК и требует из бюджета 3,2 млн грн

Появились детали резонансного судебного заседания.

Партия Анатолия Шария подала в суд на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и требует выплатить 3,2 млн грн финансирования из государственного бюджета.

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Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда.

Известно, что истец в рамках данного судебного иска требует признать незаконной "бездеятельность НАПК". Отмечается, что, по его мнению, бездеятельность заключается в том, что агентство не осуществило соответствующее финансирование политической силы в 2019 году.

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Сейчас суд принимает решение об открытии производства.

К слову, ранее госфинансирование получали партии, которые на выборах набирали более 2% голосов. В прошлом году партия блогера Анатолия Шария набрала 2,3% голосов на выборах в Раду. В парламент политсила не попала, но этого результата было достаточно для получения бюджетных средств. Новая Рада изменила это правило: теперь финансирование могут получать только "пятипроцентные" партии.

Напомним, Геращенко сбежала со студии, увидев на связи Шария. Политик заявила, что не желает разговаривать с Шарием в день годовщины Майдана.

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