Анестезиологи заявили об опасности украинских аппаратов ИВЛ

Открытое письмо направили Зеленскому, Раде и Кабмину. Анестезиологи предостерегли об опасности массового производства изобретений псевдо-инженеров.

Ассоциация анестезиологов Украины направила открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабинету министров, выразив обеспокоенность опасностью украинских аппаратов ИВЛ. Письмо опубликовано на сайте Ассоциации в пятницу, 15 мая.

"В разгар пандемии коронавируса в Украине возник ажиотаж по закупке аппаратов ИВЛ. К этому процессу привлечено не только государство, но и политики, предприниматели, благотворители и волонтеры. За более чем два месяца такой активности, к сожалению, наблюдаются очень опасные тенденции, которые могут негативно повлиять на качество оказания медицинской помощи больным и привести к пустой трате государственных средств", - сказано в письме.

В Ассоциации подчеркивают опасность ситуации, при которой "много "инженеров" разрабатывают и призывают к массовому производству своих изобретений, которые якобы могут заменить аппараты ИВЛ".

"Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из "аппаратов ИВЛ" на базе ручного дыхательного "мешка Амбу". Однако, любой анестезиолог понимает, что вентиляция "мешком Амбу" возможна лишь на короткое время при проведении мероприятий реанимации пациента с остановкой дыхания. Адекватная вентиляция пациента невозможна без наличия современных режимов с контролем по объему или давлением и синхронизации аппарата с пациентом", - продолжают анестезиологи.

Некоторые из анонсируемых аппаратов ИВЛ не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции легких и могут быть крайне опасными.

Наконец, анестезиологи просят учитывать их мнение при принятии решений о закупках аппаратов ИВЛ, "прекратить спекуляции на этой теме и бессмысленную трату государственных средств".

Напомним, что Хмельницкий завод выпустил аппарат ИВЛ. Завод, где изготовили аппарат ИВЛ, специализируется на авиационном и радиолокационном оборудовании.

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