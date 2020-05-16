МОЗ не будет закупать забракованные аппараты ИВЛ

Выпущенные украинским заводом аппараты не являются полноценными аппаратами искусственной вентиляции легких, говорит Степанов.

Минздрав не собирается закупать аппараты искусственной вентиляции легких компании Новатор, к которым критически отнеслись в Ассоциации анестезиологов. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"То, что производит компания Новатор - это модернизированный мешок Амбу, зарегистрированный как мобильный неинвазивный аппарат искусственной вентиляции легких. Он может использоваться только при экстренных состояниях, например, в экстренной медицинской помощи, чтобы довести заболевшего до больницы. Где, если будет такая необходимость, пациента подключат к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказал Степанов.

По его словам, в Минздраве "даже мысли никогда такой не было, чтобы закупать эти аппараты именно для больниц".

"Если говорить именно об аппаратах искусственной вентиляции легких, которые мы собираемся закупать, конечно, мы провели консультации и получили заключение от наших анестезиологов и ведущего анестезиолога страны Сергея Дуброва. Опыт наших врачей и экспертное мнение врачей является важнейшим критерием для внедрения или приобретение продукции", - заверил Степанов.

Напомним, что Хмельницкий завод заявил о выпуске дешевых аппаратов ИВЛ. Но Ассоциация анестезиологов заявила об опасности украинских аппаратов ИВЛ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet