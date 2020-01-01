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Украинцы стали активней искать работу

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С ослаблением карантина на сайтах поиска работы увеличилось число резюме, однако, количество новых вакансий все еще ниже докризисного.
На сайтах поиска работы увеличилось число резюме
На сайтах поиска работы увеличилось число резюме
Корреспондент.net

После введения первого этапа смягчения карантина украинцы активизировали поиск работы. За минувшую неделю на специализированных сайтах выросло количество резюме, сообщает Экономический обзор недели Национального банка Украины.

Отмечается, что после смягчения карантина салоны красоты, рестораны, учреждения торговли, сферы обслуживания и культуры постепенно возобновляют поиск сотрудников.

Однако, в обзоре отмечается, что количество новых вакансий все еще ниже докризисного во всех видах деятельности.

Напомним, Кабмин будет финансировать создание новых рабочих мест в дорожном и сельском хозяйстве, а также в ЖКХ.

Ранее ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы в мире во втором квартале 2020 года.

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Теги: экономика, работа, безработица, карантин, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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