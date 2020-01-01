Для буковинских медиков не хватило денег - МОЗ

Четырнадцать регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам, лечивших пациентов с COVID-19.

Борющиеся с коронавирусом медики 14 регионов уже полностью получили надбавки за март, а остальные регионы - "застряли в бюрократической волоките". Об этом в субботу, 16 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания в Офисе Президента, передает пресс-служба ОП.

"Четырнадцать регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что при этом в Николаевской области не фиксировали ни одного больного на COVID-19 в марте, а Черновицкая область, где распространение болезни было самым большим, потребует дофинансирования.

"Другие регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели", - говорится в сообщении.

В свою очередь Зеленский заявил, что получил положительные отзывы медиков, которые получили надбавки.

"В Херсонской области все выплаты завершилась на прошлой неделе, среди лидеров - и Днепропетровская и Львовская области. В то же время Волынь, Луганская и Ровенская области и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас больницы заключают соглашения с Национальной службой здоровья Украины для выплаты надбавок за работу с пациентами с COVID-19 за апрель, и пообещал сделать все возможное для ускорения процесса.

Напомним, накануне Степанов сообщал, что в 12 областях полностью расчитались с медиками за март.

Ранее сообщалось, что в МОЗ считают, что больницы сообщают не о всех случаях COVID-19 среди медицинских работников.

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