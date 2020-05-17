В Украину из Китая прибыли защитные костюмы – МОЗ

Уже в понедельник-вторник эти костюмы поедут непосредственно к медработникам, заверил Максим Степанов.

В регионы уже распределены костюмы, которые были закуплены Нафтогазом

Закупленные Министерством здравоохранения Украины костюмы биозащиты для медиков доставлены в страну. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 17 мая.

"Груз уже прибыл в Украину, начиная с понедельника начнется распределение этих костюмов по медучреждениям и лабораторным центрам", – сообщил он и уточнил, что "в понедельник-вторник эти костюмы поедут непосредственно к медработникам".

Он также напомнил, что в регионы уже распределены костюмы биозащиты, которые были закуплены за средства Нафтогаза.

"Эти костюмы были распределены и отправлены в регионы, в 98 больниц, которые работают с больными с COVID-19", – сказал министр.

Напомним, Минздрав планировал закупить украинские костюмы, но потом отказался от заказа и купил 70000 костюмов за рубежом на 40% дороже. Свои действия министерство объяснило тем, что украинские костюмы не отвечают стандарту 14126 Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов. В Медзакупках заявили, что требование на соответствие костюмов этому стандарту появилось уже после проведения ими тендера.

В то же время, Благотворительный фонд Пациенты Украины настаивает, что защитные костюмы, у которых есть требуемый Минздравом стандарт, производит предприятие в Винницкой области и они вдвое дешевле китайских.

Позже в Минздраве инициировали расследование против ГП Медицинские закупки якобы из-за нарушений при закупке защитных костюмов для врачей.

В ответ в Медзакупках заявили о давлении со стороны Минздрава. На предприятии не понимают стремление министерства узнавать о победителе процедуры закупки до ее завершения. Также в ГП заявили, что их отстранили от закупок не только по коронавирусу, но и других программ.

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