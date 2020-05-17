На Донбассе ранены двое военных

Украинские военные для прекращения враждебных обстрелов активно использовали дежурные огневые средства, после этого противник отказался от дальнейшей активности.

В воскресенье, 17 мая, незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранен украинский военный, сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток неподалеку Авдеевки противник дважды вел огонь по украинским позициям из минометов 82-го калибра, выпустив 22 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Водяное враг применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а защитников Славного обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позже в ООС сообщили, что в результате обстрела вблизи населенного пункта Пески противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение. Военный доставлен в лечебное учреждение, состояние его здоровья удовлетворительное.