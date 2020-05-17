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На Донбассе ранены двое военных

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Украинские военные для прекращения враждебных обстрелов активно использовали дежурные огневые средства, после этого противник отказался от дальнейшей активности.
Обстрелы на Донбассе продолжаются
Обстрелы на Донбассе продолжаются
 
В воскресенье, 17 мая, незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранен украинский военный, сообщили в штабе ООС.
 
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток неподалеку Авдеевки противник дважды вел огонь по украинским позициям из минометов 82-го калибра, выпустив 22 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
 
Вблизи населенного пункта Водяное враг применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а защитников Славного обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
 
Позже в ООС сообщили, что в результате обстрела вблизи населенного пункта Пески противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение. Военный доставлен в лечебное учреждение, состояние его здоровья удовлетворительное.
 
Напомним, что подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 16 мая, семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранение получил один украинский военнослужащий..
 
 
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Теги: донбасс, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
mtervvvga    17.05.2020, 23:10
Оценка:  -22
mtervvvga
"Кто в итоге спросил мнение крымчан"-название нового видео Анатолия Шария на YouTube.
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