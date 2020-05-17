На Донбассе ранены двое военных
Украинские военные для прекращения враждебных обстрелов активно использовали дежурные огневые средства, после этого противник отказался от дальнейшей активности.
В воскресенье, 17 мая, незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранен украинский военный, сообщили в штабе ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток неподалеку Авдеевки противник дважды вел огонь по украинским позициям из минометов 82-го калибра, выпустив 22 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Водяное враг применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а защитников Славного обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Позже в ООС сообщили, что в результате обстрела вблизи населенного пункта Пески противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение. Военный доставлен в лечебное учреждение, состояние его здоровья удовлетворительное.
Напомним, что подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 16 мая, семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранение получил один украинский военнослужащий..
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