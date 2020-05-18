В Харькове медики скорой помощи объявили бессрочную забастовку

Медработникам не выдали обещанные надбавки к зарплате, а также не обеспечили костюмами спецзащиты.

С 18 мая медработники скорой помощи Харькова объявляют бессрочную забастовку. Причиной протестов стала невыплата обещанной надбавки за дополнительный риск во время эпидемии COVID-19. Об этом на своей странице в FB сообщила волонтер Наталья Попова.

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В связи с ситуацией, медработники обратились с открытым письмом к главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру. Письмо подписали больше 60 медиков.



"Мы все ездим на COVID-19, пневмонии, подозрения, перевозы подтвержденных. Все члены бригады контактируют с пациентами и в равной степени подвержены заражению. Менее 5% наших коллег получили выплаты", - отмечено в обращении.



Медработники также рассказали, что они не обеспечены костюмами спецзащиты, поэтому им приходится по несколько раз использовать одноразовые костюмы.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил главам ОГА решить проблему с доплатами медикам.

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