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В Харькове медики скорой помощи объявили бессрочную забастовку

Комментариев: 1
Медработникам не выдали обещанные надбавки к зарплате, а также не обеспечили костюмами спецзащиты.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

С 18 мая медработники скорой помощи Харькова объявляют бессрочную забастовку. Причиной протестов стала невыплата обещанной надбавки за дополнительный риск во время эпидемии COVID-19. Об этом на своей странице в FB сообщила волонтер Наталья Попова.

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В связи с ситуацией, медработники обратились с открытым письмом к главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру. Письмо подписали больше 60 медиков.

"Мы все ездим на COVID-19, пневмонии, подозрения, перевозы подтвержденных. Все члены бригады контактируют с пациентами и в равной степени подвержены заражению. Менее 5% наших коллег получили выплаты", - отмечено в обращении.

Медработники также рассказали, что они не обеспечены костюмами спецзащиты, поэтому им приходится по несколько раз использовать одноразовые костюмы.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил главам ОГА решить проблему с доплатами медикам.

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Комментариев (1)
Woodbrother    18.05.2020, 14:12
Оценка:  0
Woodbrother
Костюмы и зарплату можно купить в эпицентре
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