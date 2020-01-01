Радиолокационная станция совместима с ЗРК отечественного и зарубежного производства.

В Укроборонпром разработали новую радиолокационную станцию для ЗРК Укроборонпром

В Укроборонпроме презентовали новую радиолокационную снацию для ЗРК, разработанную в научно-производственном комплексе Искра. Об этом сообщает пресс-служба.

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“Основное назначение станции – выявление в зоне обзора, сопровождение и измерение трех координат воздушных объектов и их скорости в составе зенитно-ракетного комплекса“ - говорится в сообщении.

Специалисты завершили предварительные испытания образца радиолокационной станции. Заявленные технические характеристики подтверждены.

В Укроборонпром разработали новую радиолокационную станцию для ЗРК Укроборонпром

Ранее сообщалось о том, что Киевский бронетанковый завод отправил ВСУ партию БТР-80. Машины прошли ремонт и модернизацию.

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