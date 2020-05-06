Киевский бронетанковый завод отправил ВСУ партию БТР-80

Машины прошли ремонт и модернизацию в соответствии с современными требованиями.

Киевский бронетанковый завод (КБТЗ) передал Вооруженным силам Украины партию из 9 отремонтированных бронетранспортеров БТР-80. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

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“Все бронемашины прошли плановый регламентирован ремонт, получили новые современные средства связи и навигации, а также новые 29-дюймовые покрышки украинского производства“, - говорится в сообщении.

По словам директора КБТЗ Владимира Синявского, таким образом предприятие выполнило свои обязательств по оборонному заказу за 2019 год.

Предприятие должно было завершить контракт осенью прошлого года, но из-за задержек в финансировании государственных гарантий и дополнительного объема работ, который был обнаружен уже после углубленного дефектирования, выполнение работ было задержано, - отметил заместитель гендиректора Укроборонпрома по производству Игорь Фоменко.

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По итогам первого квартала 2020 года КБТЗ стал рекордсменом среди предприятий бронетанкового дивизиона Концерна по объему произведенной продукции. Так, в первом квартале этого года объем товарного выпуска продукции предприятия составил 406 млн грн. Это почти в 4 раза больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Игорь Фоменко.

Напомним, в конце апреля Харьковские танкостроители передали ВСУ партию новых БТР-4Е. В войска отправилось пять новых машин, а всего в рамках этого заказа – 28.

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