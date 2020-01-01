Кинотеатры могут заработать, но с ограничениями

В правительстве рассматривают условия ограничения работы кинотеатров, признавая, что это сделает их деятельность убыточной.

Кабмин рассматривает возможность запуска кинотеатров с ограничением в 30% от доступных мест в зале. Об этом заявила глава Министерства культуры и информационной политики Светлана Фоменко, сообщает hromadske.

Она отметила, что на сегодня в правительстве рассматривают вариант открытия кинотеатров с ограничением в 30% от доступных мест в зале. На первом этапе выхода из карантина такие требования могут быть установлены и для концертных залов.

"То есть на первом этапе это возможно заполнение на 30%", - подчеркнула Фоменко.

В то же время она уточнила, что такие меры станут убыточными для владельцев кинотеатров. И.о. министра добавила, что запрет на работу культурной сферы могут снять на последнем этапе карантина, который может начаться 1 июля.

Напомним, главный санитарный врач заявил, что карантин в Украине будет продолжаться до 22 июня, однако ограничения будут смягчаться.

Накануне в Минздраве рассказали о перспективах пляжного сезона при карантине.

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