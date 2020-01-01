Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кинотеатры могут заработать, но с ограничениями

Комментариев: 0
В правительстве рассматривают условия ограничения работы кинотеатров, признавая, что это сделает их деятельность убыточной.
Кинотеатры могут заработать до окончания карантина
Кинотеатры могут заработать до окончания карантина
telegraf.com.ua

Кабмин рассматривает возможность запуска кинотеатров с ограничением в 30% от доступных мест в зале. Об этом заявила глава Министерства культуры и информационной политики Светлана Фоменко, сообщает hromadske.

Она отметила, что на сегодня в правительстве рассматривают вариант открытия кинотеатров с ограничением в 30% от доступных мест в зале. На первом этапе выхода из карантина такие требования могут быть установлены и для концертных залов.

"То есть на первом этапе это возможно заполнение на 30%", - подчеркнула Фоменко.

В то же время она уточнила, что такие меры станут убыточными для владельцев кинотеатров. И.о. министра добавила, что запрет на работу культурной сферы могут снять на последнем этапе карантина, который может начаться 1 июля.

Напомним, главный санитарный врач заявил, что карантин в Украине будет продолжаться до 22 июня, однако ограничения будут смягчаться.

Накануне в Минздраве рассказали о перспективах пляжного сезона при карантине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Кабмин Украины, карантин, кинотеатр, Коронавирус, Кинотеатры, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь