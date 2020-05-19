Пограничники задержали украинку, разыскиваемую по четырем статьям

Женщину задержали на границе с Россией. Она была в розыске, в частости, по статьям о злоупотреблении властью и о создании преступной организации.

На границе с Россией задержана украинка, которая находится в розыске dpsu.gov.ua

Украинские пограничники на границе с Россией задержали украинку, находившуюся в розыске. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы во вторник, 19 мая.

Инцидент произошел накануне. В пункт пропуска Гоптовка на автомобиле Hyundai прибыла гражданка Украины 1982 года рождения. Она направлялась из России в Украину.

При проверке документов правоохранители установили, что женщина находится в розыске по статьям о злоупотреблении властью или служебным положением, об уклонении от уплаты налогов, о создании преступной организации и о служебном подлоге.

Теперь женщину передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Как пишет Украинская правда, женщину разыскивали полицейские Одесской области.

Напомним, что ранее россиянина арестовали за переправку нелегалов через Украину. Гражданин РФ предлагал 50 тыс. российских рублей украинскому офицеру-пограничнику за помощь в переправке нелегалов.

Также сообщалось, что на Закарпатье контрабандисты напали на пограничников. Один из участников контрабандной схемы пытался наехать автомобилем на пограничников, а позже отец злоумышленника остановил военных, которые его преследовали, и разбил их авто.

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