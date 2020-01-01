Журналист испугал нардепа шуточным "звонком от Ермака"

"Слуга народа" Елизавета Богуцкая пришла на заседание Рады в вязаной маске, чтобы защититься от вируса, о чем она сообщила в социальных сетях, опубликовав фот из зала парламента. Это стало причиной розыгрыша народного депутата.

Нардеп от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая во вторник утром опубликовала в сети фото с маской странной модели в которой пришла на работу в Верховную Раду. Это стало причиной для ее розыгрыша: позже Богуцкой позвонил журналист Валентин Чернявский, представившись главой Офиса Президента Андреем Ермаком. От его имени он попросил нардепа "не позорить партию", а также удалить скандальное фото.

“Ты зачем нашу партию позоришь, скажи мне пожалуйста? Ну что это за маски в Верховной Раде. Мало скандалов? Меня Вова попросил набрать тебя и сказать это. Пожалуйста, убери эту фотографию”, - сказал журналист в телефонном разговоре с нардепом.

После разговора депутат, не заподозрив обмана, действительно удалила фотографию.

Ранее парламентарий от партии Слуга народа Елизавета Богуцкая похвасталась на своей странице в Facebook фото, на котором она позирует в странной маске на лице. Фото мгновенно стало вирусным и вызвало неоднозначную реакцию у украинцев.

Многих пользователей разозлил легкомысленный пост нардепа и отношение Богуцкой к мерам предосторожности, введенным в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

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