Зеленский рассказал, когда распустит Раду

Президент заявил о том, что у него нет сейчас такого намерения.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, в каком случае он распустит парламент. Об этом он заявил во время пресс-конференции в среду, 20 мая.

Президент подчеркнул, что как только нардепы начнут лоббировать коммерческие интересы различных групп, он распустит Раду.

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"Собираюсь ли я распустить парламент? Пока партия "Слуга народа" будет голосовать за все важные законопроекты для страны, это и банковский закон, и земельная реформа, и импичмент. ... Пока они будут голосовать - я буду поддерживать партию "Слуга народа", - отметил глава государства.

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Ранее сообщалось о том, что Зеленский пригласил журналиста на работу. Президент рассказал, что в правительстве наблюдается "кадровый голод".

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