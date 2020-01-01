Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский рассказал, когда распустит Раду

Комментариев: 0
Президент заявил о том, что у него нет сейчас такого намерения.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, в каком случае он распустит парламент. Об этом он заявил во время пресс-конференции в среду, 20 мая. 

Президент подчеркнул, что как только нардепы начнут лоббировать коммерческие интересы различных групп, он распустит Раду. 

Читай также: Когда заработает общественный транспорт: Зеленский дал ответ

"Собираюсь ли я распустить парламент? Пока партия "Слуга народа" будет голосовать за все важные законопроекты для страны, это и банковский закон, и земельная реформа, и импичмент. ... Пока они будут голосовать - я буду поддерживать партию "Слуга народа", - отметил глава государства.

Читай также: Гончаренко озвучил вопросы журналистов, которых не пустили на встречу с Зе

Ранее сообщалось о том, что Зеленский пригласил журналиста на работу. Президент рассказал, что в правительстве наблюдается "кадровый голод".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Владимир Зеленский, Слуга народа, роспуск Рады
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь