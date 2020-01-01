Кабмин продлил карантин до 22 июня
Кабмин утвердил в Украине адаптивный карантин, который будет длиться с 22 мая по 22 июня. Соответствующее решение было принято в среду, 20 мая.
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“Мы продлили карантин до 22 июня и перешли к адаптивной модели. Это позволит региональным комиссиям ТЭБ и ЧС ослаблять или усиливать противоэпидемические ограничения. Официальное постановление будет доработано и опубликовано завтра“ - написал в Телеграм премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Итак, с 22 мая в Украине будет разрешено проводить спортивные мероприятия (до 30 человек и без зрителей), религиозные (не больше одного человека на 10 кв м).
Также будет запущена работа городского и пригородного транспорта. Разрешат работу отелей.
С 25 мая заработают метро и детские сады.
Ранее сообщалось о том, что Кабмин разрешил работу метро и общественного транспорта.
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