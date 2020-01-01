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Украина и Израиль согласовали новый раунд переговоров

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В МИД надеются на сохранение позиции Израиля в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Украина и Израиль проведут новые переговоры
Украина и Израиль проведут новые переговоры
president.gov.ua

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднарь и посол Израиля в Украине Джоэл Лион договорились об очередном раунде политических консультаций. Об этом в среду, 20 мая, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что разговор состоялся на фоне приведения к присяге нового правительства Израиля.

"20 мая заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь принял Посла Государства Израиль в Украине Джоэла Лиона. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая перспективы развития политического и экономического диалога с новым правительством Израиля, поддержку территориальной целостности Украины, а также ситуацию в регионе Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники уделили особое внимание проблематике преступлений против человечности – Холокоста и Голодомора. Украинская сторона выразила надежду, что новый парламент Израиля признает Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Боднарь также выразил надежду на сохранение позиции Израиля в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, новое правительство Государства Израиль было приведено к присяге 17 мая 2020 года.

Перед этим политические оппоненты Ганц и Нетаньяху договорились о формировании правительства единства.

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Теги: МИД Украины, Израиль, переговоры
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Источник: korrespondent.net

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