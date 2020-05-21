В Луганской области объявлен траур из-за гибели комбата Губанова
Пятница, 22 мая, объявлена Днем траура в Луганской области в связи с гибелью командира батальона полиции Луганск-1 Сергея Губанова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Гайдай.
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Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной-гражданской администрации.
Напомним, командир батальона Луганск-1 Сергей Губанов погиб во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил. Отмечается, что трагический инцидент произошел вечером 20 мая в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района.
Батальон Луганск-1 - полицейское подразделение, который патрулирует населенные пункты вдоль линии разграничения.
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Путин???
Ты про конченое бококсное Хyйло, которое по своей хотелке начало войну против Украины и ведет ее за счет россии???
Разве этот ублюдок кремлевский напал на Луну?
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