В Луганской области объявлен траур из-за гибели комбата Губанова

Губернатор объявил траур по всей области.

Пятница, 22 мая, объявлена Днем траура в Луганской области в связи с гибелью командира батальона полиции Луганск-1 Сергея Губанова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Гайдай.

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Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной-гражданской администрации.

Напомним, командир батальона Луганск-1 Сергей Губанов погиб во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил. Отмечается, что трагический инцидент произошел вечером 20 мая в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района.

Батальон Луганск-1 - полицейское подразделение, который патрулирует населенные пункты вдоль линии разграничения.

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