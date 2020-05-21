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В Луганской области объявлен траур из-за гибели комбата Губанова

Комментариев: 3
Губернатор объявил траур по всей области.
Сергей Губанов
Сергей Губанов
фотоколлаж

Пятница, 22 мая, объявлена Днем траура в Луганской области в связи с гибелью командира батальона полиции Луганск-1 Сергея Губанова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Гайдай.

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Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной-гражданской администрации.

Напомним, командир батальона Луганск-1 Сергей Губанов погиб во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил. Отмечается, что трагический инцидент произошел вечером 20 мая в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района. 

Батальон Луганск-1 - полицейское подразделение, который патрулирует населенные пункты вдоль линии разграничения.

 

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Теги: Губанов, траур, убийство
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Комментариев (3)
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Vodavozz    21.05.2020, 15:28
Оценка:  -24
Vodavozz
Этого мало.Предлагаю по этому поводу всем заплакать,встать на колени и не вставать пока Путин не выведет свои войска с Луны.
WTF2wtf    21.05.2020, 15:48
Оценка:  -1
WTF2wtf
Шизоидный нацист-украинофоб многостаночный,
Путин???
Ты про конченое бококсное Хyйло, которое по своей хотелке начало войну против Украины и ведет ее за счет россии???
Разве этот ублюдок кремлевский напал на Луну?
.
WTF2wtf    21.05.2020, 15:49
Оценка:  -1
WTF2wtf
Часть Украины оно реально оккупировало в 2014-м (Крым и значительную часть Донбасса), жестко опустило Донбасс ради захваченного Крыма ... а про Луну - это очередная шиза щтатного путинского быдла
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