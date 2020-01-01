Украина не будет участвовать в российской конференции по Крыму в СБ ООН

В МИД Украины назвали запланированное мероприятие "фарсом" и заявили, что не будут в нем участвовать.

Украинские представители не будут участвовать в конференции Совбеза ООН по Крыму, которую организует Россия. Об этом в четверг, 21 мая, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в эфире Радио Крим.Реалии.

"Украинская сторона не будет участвовать в этом фарсе. Россия пытается рассказать якобы правду об объективном положении дел на территории полуострова Крым, но несмотря на утверждения российской стороны, продолжает блокировать доступ международных мониторинговых миссий, в том числе управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Для того чтобы показать правду, наверное, нужно дать возможность независимым наблюдателям провести мониторинг и поговорить с людьми, не специально приглашенными российской стороной, а теми, кто действительно видит реальное положение дел на полуострове", - сказала спикер МИД.

В свою очередь глава совета по международно-правовым вопросам при российском "правительстве" Крыма Александр Молохов утверждает, что Россия не блокирует доступ международных наблюдателей на полуостров. Он уверен, что миссия ООН может прилететь в Крым из Москвы, несмотря на то, что это нарушает международное и украинское право.

Напомним, несколькими днями ранее заместитель постпреда России при ООН Полянский анонсировал видеоконференцию Совета безопасности ООН с крымчанами.

А в начале марта Украина созвала Совбез ООН из-за нарушений прав человека в Крыму.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet