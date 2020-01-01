Поступления в Пенсионный фонд резко сократились

В мае ПФУ недополучил 20% запланированных поступлений от единого социального взноса. А с начала года отставание составило 7,2 млрд грн.

Поступления в Пенсионный фонд от единого социального взноса (ЕСВ) с начала года составили 90,7 млрд грн, что на 7,2 млрд грн меньше запланированного. Об этом в четверг, 21 мая, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

При этом в мае отставание от плана составляет 20%. Так, по данным ПФУ, с начала мая поступления составили 11,2 млрд грн, что на 2,7 млрд грн или 19,5% меньше плана. На 21 мая поступления составили 1 млрд (на 200 млн грн меньше плана).

При этом было профинансировано пенсий на сумму 31,4 млрд грн.

Напомним, Правительство Украины утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2020 год в размере более 172 млрд гривен.

Сегодня сообщалось, что Украине нужно взять в долг 460 млрд до конца года. Часть средств ожидают получить от МВФ, Всемирного банка и ЕС, часть - привлечь на внутреннем рынке.

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