Погода в Украине на 23 мая: Дожди и Солнце

Солнце – на Западе и Юге, дожди – в Центре, на Севере и Востоке.

В Украине Солнце и Дожди pixabay.com

Погода в субботу, 23 мая, в Украине будет разной. Влажная и холодная погода еще сохранится, но со следующей недели в страну придет потепление. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +14 до +18 градусов тепла, ночью от +3 до +5;

На севере Украины температура днем +11… +13, ночью +4… +6;

В центральных областях температура днем +12… +15, ночью от +3 до +6;

На востоке страны днем от +12 до +15, ночью от +4 до +6;

На юге Украины днем от +15 до +17 градусов, ночью от +4 до +8;

В Крыму днем +14... +16, ночью +6… +8;

В Киеве днем +12… +14, ночью +4… +6.

Погода в Украине 23 мая meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в субботу, 23 мая, температура воздуха остается низкой. Ночью +3… +8 градусов, ближайшей ночью при прояснениях есть вероятность заморозков на Западе, Севере и в Центре. Днем ожидается +11… +17 градусов.

23 мая дожди пройдут в Центре, местами на севере, в южной части, на Харьковщине. В Запорожье, Луганской, Донецкой, Николаевской - без существенных осадков, только какие-то локальные малые влажные ячейки, На Западе завтра будет сухая, даже солнечная, передышка, - пишет Диденко.

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