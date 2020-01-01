Минздрав перенес аттестацию врачей

Аттестация врачей и провизоров перенесена до конца карантина. Кроме того, все медики, задействованные в борьбе с коронавирусом, получат 50 баллов к непрерывному профессиональному развитию.

Аттестации на проверку знаний и практических навыков по присвоению или подтверждению звания "врач-специалист", "провизор-специалист" перенесены на период карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в пятницу, 22 мая.

"Подписан приказ, по которому все медицинские работники, задействованные в оказании медпомощи во время эпидемии коронавирусной инфекции, получат 50 баллов к непрерывному профессиональному развитию. Это еще один способ Министерства поблагодарить медиков за их работу. Кроме того, учитывая противоэпидемические рекомендации, мы перенесли лицензионные медицинские экзамены КРОК для студентов-медиков и интернов на вторую половину июня", - сказала замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

Чиновница добавила, что министерство подписало приказ, утверждающий табель оснащения для отделений экстренной или неотложной медицинской помощи многопрофильных больниц.

"Это позволит регламентировать и обеспечить каждое приемное отделение надлежащим медицинским оборудованием", - подытожила Микичак.

Напомним, что ранее в МОЗ пожаловались на дефицит семейных врачей. Также не хватает врачей-лаборантов, инфекционистов и рентгенологов. Минздрав будет корректировать госзаказ в медуниверситеты.

Также сообщалось, что жертвами коронавируса в Украине стали 28 медиков. За время эпидемии в Украине коронавирус выявили у 3 132 медработников, половина из них (1 617) уже выздоровели.

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