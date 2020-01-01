У главы бюджетного комитета Рады выявили коронавирус
Тест подтвердил COVID-19 у Юрия Аристова. Как уточнила коллега нардепа по фракции Евгения Кравчук, симптомы заболевания легкие.
Народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов из фракции Слуга народа заражен коронавирусом. Об этом 22 мая сообщил в Telegram нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.
"Глава бюджетного комитета депутат Аристов (Слуга народа) заболел Covid-19", - написал Гончаренко.
Эту информацию подтвердила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук. Она отметила, что тест обнаружил у Аристова COVID-19.
"Он чувствует себя нормально, симптомы легкие. Эпидемслужба сейчас выясняет круг близких контактов. Желаем Юрию скорейшего выздоровления!" - подчеркнула Кравчук в Facebook.
Накануне замглавы фракции Слуга народа сообщила, что после выявления коронавируса у нардепа от Батькивщины Олега Мейдича проверили 53 депутатов и ни у одного из них не обнаружили инфекцию.
Позже она дополнила эту информацию в Facebook, сообщив о заражении Аристова.
Напомним, Верховная Рада отменила заседания 21 и 22 мая из-за угрозы заражения COVID-19.
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