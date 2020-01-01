У главы бюджетного комитета Рады выявили коронавирус

Тест подтвердил COVID-19 у Юрия Аристова. Как уточнила коллега нардепа по фракции Евгения Кравчук, симптомы заболевания легкие.

Народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов из фракции Слуга народа заражен коронавирусом. Об этом 22 мая сообщил в Telegram нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

"Глава бюджетного комитета депутат Аристов (Слуга народа) заболел Covid-19", - написал Гончаренко.

Эту информацию подтвердила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук. Она отметила, что тест обнаружил у Аристова COVID-19.

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