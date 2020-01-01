Правозащитники заявили о занижении статистики по коронавирусу в Крыму

"Власти" аннексированного полуострова занижают количество случаев и смертей от коронавируса в Крыму.

В аннексированном Крыму так называемые "власти" занижают статистику по коронавирусу. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в воскресенье, 24 мая.

"Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 155 человек. На остальной части Крыма - 340 человек. Итого - 495 официально подтвержденных случаев заражения, 11 человек скончались", - цитируют правозащитники официальную статистику.

Тем не менее, правозащитники говорят о заниженности цифр, озвученных российскими властями, насчет заболеваемости коронавирусом в Крыму к 24 мая

"Результаты регулярного мониторинга, проводимого КПГ, дают основания считать, что официальные цифры как о количестве случаев заражения COVID-19, так и количестве смертей от COVID-19 занижены", - сказано в сообщении.

Напомним, что Украина требует прекратить нарушение прав человека в Крыму. Представительство страны при ООН призвало Российскую Федерацию предоставить доступ к аннексированному полуострову.

Также в МИД рассказали о концепции деоккупации Крыма. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет. Однако, нужно решить несколько тактических и одну стратегическую задачи.

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