Минздрав не отменит масочный режим с окончанием карантина

Даже после завершающего этапа ослабления карантина украинцам придется носить средства индивидуальной защиты.

Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина youtube.com

Маски и социальная дистанция останутся в повседневной жизни украинцев и после завершения карантинных ограничений. Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 24 мая.

Украина выбрала стратегию адаптивного карантина, то есть стратегию сдерживания эпидемии, добавил министр.

"У нас нет резкого снижения заболеваемости. Мы видим, что в течение месяца мы колеблемся в одних и тех же рамках - от 350 до 550 случаев ежедневно", - сказал Степанов.

Минздрав не может гарантировать исчезновения средств индивидуальной защиты из повседневной жизни и снятия всех ограничений даже после пятого этапа смягчения карантина в Украине.

"Мы бы очень хотели, чтобы оно (число заболеваний - ред.) начало снижаться и чтобы были сняты все без исключения ограничения. Но жизнь такова, я думаю, что мы все равно будем длительное время пользоваться элементарными средствами индивидуальной защиты, социальной дистанцией", - резюмировал глава Минздрава.

Напомним, что в ВСУ вспышка коронавируса. За день зафиксировано 14 новых случаев COVID-19, большинство заболевших - военные Тернопольского гарнизона.

Также сообщалось, что в Киеве выявили 54 случая COVID-19. Среди новых инфицированных - три медика. При этом госпитализированы 16 человек, остальные лечатся дома, под контролем докторов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet