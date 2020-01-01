Синоптик рассказала, когда в Украине наступит летняя погода
В понедельник, 25 мая, Украину снова накроют дожди. Температура воздуха ожидается на уровне +8 и + 20 градусов в зависимости от региона. Заморозки маловероятны, а настоящее летнее тепло придет 1-7 июня.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.
Читай также: За неделю до лета Карпаты засыпало снегом
“Атмосферный фронт, который уже сейчас хозяйничает на Западе Украины (рис 1), в течение суток распространится восточнее, поэтому в большинстве областей 25 мая ожидаются дожди“ - отметила синоптик.
Читай также: Как прима-балерина Катерина Кухар в вышиванке привлекала хорошую погоду
“В Киеве завтра - хоть из дома не выходи: дождь и холодно. Ночью, правда, уже немного теплее, до +8 градусов, но днем лишь около 12 градусов“ - отметила Диденко
Небольшое потепление можно ожидать со среды. Если серьезно, ощутимое тепло придет в Украину с 1-го по 7-е июня - подытожила синоптик
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.