Синоптик рассказала, когда в Украине наступит летняя погода

По словам синоптика, ощутимое тепло в Украине ожидается не ранее 1-7 июня.

В понедельник, 25 мая, Украину снова накроют дожди. Температура воздуха ожидается на уровне +8 и + 20 градусов в зависимости от региона. Заморозки маловероятны, а настоящее летнее тепло придет 1-7 июня.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

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“Атмосферный фронт, который уже сейчас хозяйничает на Западе Украины (рис 1), в течение суток распространится восточнее, поэтому в большинстве областей 25 мая ожидаются дожди“ - отметила синоптик.

На востоке и юге страны ожидаются незначительные осадки с солнце Скрин

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“В Киеве завтра - хоть из дома не выходи: дождь и холодно. Ночью, правда, уже немного теплее, до +8 градусов, но днем ​​лишь около 12 градусов“ - отметила Диденко

Скрин

Небольшое потепление можно ожидать со среды. Если серьезно, ощутимое тепло придет в Украину с 1-го по 7-е июня - подытожила синоптик

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