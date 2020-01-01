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Погода в Украине на 25 мая: Дожди

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Солнечно будет лишь в некоторых восточных областях страны.
В Украине ожидается дождливая погода
В Украине ожидается дождливая погода
pixabay.com

Погода в понедельник, 25 мая, в Украине будет в основном дождливой. Солнечно будет лишь в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +14 до +17 градусов тепла, ночью от +6 до +9;

На севере Украины температура днем +15… +17, ночью +6… +8;

В центральных областях температура днем +14… +17, ночью от +6 до +9;

На востоке страны днем от +15 до +19, ночью от +5до +8;

На юге Украины днем от +18 до +21 градусов, ночью от +9 до +11;

В Крыму днем +18… +20, ночью +9… +11;                                            

В Киеве днем +14… +16, ночью +7… +9.     

Погода в Украине 25 мая
Погода в Украине 25 мая
meteo.gov.ua
                

По словам синоптика Натальи Диденко в понедельник, 25 мая, днем ​​предполагается +14… +17 градусов, очаг холода - над Киевщиной и Карпатами, бгггг, +9… +12 градусов, на Востоке и в Днепропетровской области будет теплее, +15… +20 градусов.

Атмосферный фронт, который уже сейчас хозяйничает на Западе Украины, в течение суток распространится восточнее, поэтому в большинстве областей 25 мая ожидаются дожди. В восточной части и на Юге небольшие осадки с солнцем, - пишет Диденко.

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Теги: Погода, Украина, Май, Дожди
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