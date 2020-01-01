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Пожар в одесском колледже: У суда протест, Хаецкого отпустили

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Протестующие пришли поддержать единственного обвиняемого - бывшего замдиректора по административно-хозяйственной работе сгоревшего колледжа Андрея Хаецкого.
Пожар в одесском колледже: У суда протест, Хаецкого отпустили
Пожар в одесском колледже: У суда протест, Хаецкого отпустили
Думская

Одесский апелляционный суд рассматривает жалобу о мере пресечения для Андрея Хаецкого, которая была определена в деле о пожаре в учебном заведении. Об этом сообщает Думская. 

Пожар произошел 4 декабря 2019 года

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Сторонники Андрея Хаецкого у здания суда провели акцию поддержки. Сам Хаецкий на заседании суда не присутствовал в связи с ухудшением здоровья. Он находится в медчасти СИЗО. 

В зале суда находились народные депутаты, которые подали ходатайство о взятии Хаецкого на поруки.

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При этом сторона обвинения выступала против, поскольку считала, что Хаецкий может сбежать за границу. 

Обновлено: Одесский апелляционный суд отпустил на свободу Андрея Хаецкого под поручительство нардепов Урбанского и Колебошина

Напомним, 12 декабря поисковая операция была завершена, в ГСЧС сообщили, что число погибших составило 16 человек. Кроме того, погиб один пожарный.

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Теги: Одесса, суд, пожар, колледж
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