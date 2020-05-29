На улице в Днепре полностью сгорел трамвай

В результате инцидента никто не пострадал.

29 мая на одной из улиц Днепра загорелся и полностью сгорел трамвай. Пожар тушили 10 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

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Возгорание произошло в пассажирском вагоне трамвая. Прибывшие на место сотрудники ГСЧС не могли сразу начать тушить пожар, так как линия передвижения, к которой был подсоединен трамвай, был под напряжением.



Во время происшествия в электротранспорте не было пассажиров, так как трамвай загорелся, когда перевозил другой вагон в ремонтное депо.



В ликвидации пожара участвовали 10 сотрудников ГСЧС и 2 единицы техники.

ГСЧС

Напомним, на месте рухнувшего моста на Днепропетровщине построили переправу.

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