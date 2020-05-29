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На улице в Днепре полностью сгорел трамвай

Комментариев: 2
В результате инцидента никто не пострадал.
В Днепре сгорел трамвай
В Днепре сгорел трамвай
ГСЧС

29 мая на одной из улиц Днепра загорелся и полностью сгорел трамвай. Пожар тушили 10 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. 

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Возгорание произошло в пассажирском вагоне трамвая. Прибывшие на место сотрудники ГСЧС не могли сразу начать тушить пожар, так как линия передвижения, к которой был подсоединен трамвай, был под напряжением. 

Во время происшествия в электротранспорте не было пассажиров, так как трамвай загорелся, когда перевозил другой вагон в ремонтное депо.

В ликвидации пожара участвовали 10 сотрудников ГСЧС и 2 единицы техники.

ГСЧС

Напомним, на месте рухнувшего моста на Днепропетровщине построили переправу.

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Комментариев (2)
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СветБобра    29.05.2020, 22:06
Оценка:  0
СветБобра
Пора вже цей антикваріат міняти на сучасні вітчизняні Електрони львівського виробництва.
jeksoncool    29.05.2020, 19:56
Оценка:  0
jeksoncool
Отец в нем ехал домой!
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