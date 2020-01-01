Госпредприятие купит маски вчетверо дешевле, чем планировал МОЗ

План закупок Минздрава предполагал закупки респираторов по 100 грн за штуку, а госпредприятие купит их по 27 гривен.

Госпредприятие купит респираторы в четыре раза дешевле, чем хотели в Минздраве пресс-служба Госпогранслужбы

Госпредприятие Медицинские закупки Украины купит респираторы по 27 гривен за штуку, а не по 100, как планировал Минздрав. Об этом со ссылкой на данные Prozorro пишет Bihus.info в пятницу, 29 мая.

ГП закупает за 1,35 млн гривен 50 тысяч респираторов класса не ниже FFP2, то есть по 27 гривен за штуку. Тогда как в документах, согласованных депутатами бюджетного комитета Рады, МОЗ планировал покупать респираторы по 100 гривен за штуку. При этом потенциальная экономия только на этом виде защиты для медиков может составлять 73%.

"Всего, по расчетам министерства, для защиты работников медучреждений, принимающих больных коронавирусом, в месяц необходимо закупить 1 233 810 респираторов. Соответственно, потратить только на это средство защиты более 123 миллионов гривен. Если же ГП удастся осуществить эту закупку в полном объеме по объявленной уже им цене в 27 гривен за штуку, то только на респираторах сэкономят 90 миллионов", - сказано в публикации.

Ранее СМИ сообщили, что МОЗ решило купить медсредства от коронавируса по завышенным ценам. Минздрав завысил цены на медицинские товары в плане закупок, который обойдется бюджету в почти 3 млрд грн.

Отметим, что сейчас на Банковой протестуют против главы МОЗ Степанова. Протестующие ссылаются на журналистское расследование и говорят, что Степанов закупает защитные костюмы для медиков по завышенной цене.

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