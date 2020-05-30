Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина получит деньги МВФ частями

Комментариев: 3
За полтора года Украина в целом получит пять миллиардов долларов в рамках программы сотрудничества Stand-By.
Правительство ожидает первый транш от МВФ уже 5-6 июня
Правительство ожидает первый транш от МВФ уже 5-6 июня
ru.sputnik.md

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что первый транш от МВФ поступит в страну уже 5-6 июня. На первом этапе Украина получит 1,9 млрд долларов. Об этом, в пятницу, 29 мая, глава правительства сообщил в эфире программы Свобода Савика Шустера на канале Украина.

"Мы завершили переговоры с МВФ. Президент провел телефонный разговор с руководителем МВФ. Уже 5 июня мы ожидаем подписания договора и получения первого транша. Будет первый транш, сейчас прописано 1,9 млрд долларов в июне месяце. Далее на осень - 1,6 миллиардов, в следующем году - 1,5 млрд долларов. Вот такая разбивка траншей. Программа на 18 месяцев, кредит на 5 лет, сумма - 5 млрд долларов", - заявил Шмыгаль.

По его словам, в программе не прописаны условия, которые бы требовали от Украины проведения структурных реформ.

"Там есть прописаны необходимые структурные маяки, которые Украина должна выполнять с МВФ или без МВФ, потому что мы движемся в сторону цивилизованного мира. Эти условия абсолютно совпадают с направлениями реформ, которые происходят в Украине", - добавил он.

По словам главы Нацбанка Якова Смолия, все транши кредита МВФ планируется потратить на покрытие рекордного дефицита госбюджета почти в 300 млрд грн, который образовался из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МВФ, транш МВФ, Денис Шмыгаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Септемберг    30.05.2020, 09:20
Оценка:  +1
Септемберг
Сочиняют.На погашение внешних долгов всё ухлопают.
otstoi-002    30.05.2020, 08:42
Оценка:  -23
otstoi-002
Шоб успели спиздить побольше.

Украину продали в рабство жыд0вское отродье.
В0ЛАНД    30.05.2020, 07:19
Оценка:  -22
В0ЛАНД
Брать новые уредиты чтобы ими лишь частично рассчитываться со старыми кредитами-это путь в бездну.Про кабальные условия МВФ,которые не иначе как внешним управлением не назовёшь,вообще молчу.Но главное что мы независимые!Правда эта независимость из параллельной реальности...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь