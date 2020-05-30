Украина получит деньги МВФ частями

За полтора года Украина в целом получит пять миллиардов долларов в рамках программы сотрудничества Stand-By.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что первый транш от МВФ поступит в страну уже 5-6 июня. На первом этапе Украина получит 1,9 млрд долларов. Об этом, в пятницу, 29 мая, глава правительства сообщил в эфире программы Свобода Савика Шустера на канале Украина.

"Мы завершили переговоры с МВФ. Президент провел телефонный разговор с руководителем МВФ. Уже 5 июня мы ожидаем подписания договора и получения первого транша. Будет первый транш, сейчас прописано 1,9 млрд долларов в июне месяце. Далее на осень - 1,6 миллиардов, в следующем году - 1,5 млрд долларов. Вот такая разбивка траншей. Программа на 18 месяцев, кредит на 5 лет, сумма - 5 млрд долларов", - заявил Шмыгаль.

По его словам, в программе не прописаны условия, которые бы требовали от Украины проведения структурных реформ.

"Там есть прописаны необходимые структурные маяки, которые Украина должна выполнять с МВФ или без МВФ, потому что мы движемся в сторону цивилизованного мира. Эти условия абсолютно совпадают с направлениями реформ, которые происходят в Украине", - добавил он.

По словам главы Нацбанка Якова Смолия, все транши кредита МВФ планируется потратить на покрытие рекордного дефицита госбюджета почти в 300 млрд грн, который образовался из-за ситуации с пандемией коронавируса.

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