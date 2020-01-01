Под Днепром на ходу сгорел рейсовый автобус

Возгорание произошло на трассе Харьков-Красноград- Перещепино.

В Петропавловском районе огнем уничтожено рейсовый автобус. Сообщение поступило в 19:05 по адресу село Бажаны. Об этом написал начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Читай также: В Харьковской области произошла утечка кислоты в результате ДТП

Согласно информации во время движения водитель автобуса “Богдан“, который осуществлял рейс по расписанию из города Павлоград в город Первомайск, почувствовал запах и увидел дым в салоне транспортного средства. В автобусе находилось восемь человек, которые самостоятельно вышли.

Со слов водителя, открыв капот автобуса, началось горение в моторном отсеке. Собственноручно потушить огонь мужчине не удалось, поэтому он позвонил в Службу спасения.

На место направлены дежурный караул 57 государственной пожарно-спасательной части. Эта часть является ближайшей и находится на расстоянии 35 км.

По прибытию на место, огнем было охвачено весь автобус. Площадь пожара составила 18 м.кв. Пожар локализован в 20:11, ликвидирован в 20:41.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в Александровской больнице.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.