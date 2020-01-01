Мстила подруге: В Одессе школьница распространяла детское порно

Одесская школьница создала и администрировала Telegram-канал с порнографией, в том числе детской.

Правоохранители Одесской области разоблачили несовершеннолетнюю девушку, которая распространяла в Интернете порнографические материалы с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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15-летняя школьница распространяла в социальных сетях детскую порнографию. Для этого она создала страницу со ссылкой на Telegram-канал, который сама администрировала и где в дальнейшем размещала порнографические материалы. При этом девочка делала ссылку на личные страницы пользователей соцсетей, изображенных на непристойных фото и видео.

Как выяснилось, изначально Telegram-канал девочка создавала с целью мести подруге. Когда он уже функционировал, злоумышленнице начали поступать сообщения от посторонних лиц с файлами порнографического характера. Этот контент несовершеннолетняя также распространяла среди пользователей канала, количество которых составляет порядка 3 тыс. человек, — сообщили в полиции.

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Сейчас работа Telegram-канала заблокирована. По месту жительства юной одесситки правоохранители провели обыск, во время которого изъяли мобильный телефон и системный блок к компьютеру с файлами, содержащими признаки детской порнографии. Изъятое направили на искусствоведческую экспертизу.

Открыто производство по ч. 4 ст. 301 (“Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов“) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, 50-летний киевлянин развращал двух 13-летних школьниц. Мужчина не только склонял девочек к сексу, но также пытался втянуть их в занятие проституцией.

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