Стало известно, когда Турция откроет границу для украинских туристов

Главы МИД Турции и Украины в телефонном режиме обсудили двухстороннее сотрудничество.

Турция начнет принимать туристов и возобновит авиасообщение с Украиной с 1 июля. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, информирует пресс-служба МИД.

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Чавушоглу подчеркнул, что Турция обеспечит все необходимые условия для безопасного пребывания украинцев.



Дипломаты обсудили приоритетные шаги развития стратегического партнерства между Украиной и Турцией, а также договорились о проведении двусторонних мероприятия высокого уровня после улучшения эпидемиологической ситуации.



Главы МИД решили, что следующее заседание Совместной группы стратегического планирования на уровне министров иностранных дел Украины и Турции пройдет в Анталье.

Напомним, Кабмин планирует разрешить въезд иностранцам в Украину.

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