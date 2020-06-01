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Стало известно, когда Турция откроет границу для украинских туристов

Комментариев: 1
Главы МИД Турции и Украины в телефонном режиме обсудили двухстороннее сотрудничество.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
wikimedia.org

Турция начнет принимать туристов и возобновит авиасообщение с Украиной с 1 июля. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, информирует пресс-служба МИД.

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Чавушоглу подчеркнул, что Турция обеспечит все необходимые условия для безопасного пребывания украинцев.

Дипломаты обсудили приоритетные шаги развития стратегического партнерства между Украиной и Турцией, а также договорились о проведении двусторонних мероприятия высокого уровня после улучшения эпидемиологической ситуации.

Главы МИД решили, что следующее заседание Совместной группы стратегического планирования на уровне министров иностранных дел Украины и Турции пройдет в Анталье.

Напомним, Кабмин планирует разрешить въезд иностранцам в Украину.

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Комментариев (1)
ФaйныйДрузяка    01.06.2020, 18:39
Оценка:  -22
ФaйныйДрузяка
Когда откроет границу?Когда придёт время собирать урожай апельсинов.
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