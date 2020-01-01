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В Раде появились законопроекты о сборе для грузовиков

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В Мининфраструктуры напомнили, что основная сеть автодорог была построена до 2000 года и учитывала нормы нагрузки 6-7 тонн на ось.
Деньги планируют потратить на улучшение дорог
Деньги планируют потратить на улучшение дорог
 
В Верховной Раде появились законопроекты о введении платы за пользование автомобильными дорогами для грузового транспорта с разрешенной общей массой 12 тонн и более. Об этом заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Отмечается, что система сбора платы будет осуществляться с помощью спутниковых технологий (систем GNSS). Средства от сбора будут направлятся на развитие и содержание дорожного хозяйства.
 
Министр напомнил, что основная сеть автодорог была построена до 2000 года и учитывала нормы нагрузки 6-7 тонн на ось. При этом современные нормативы составляют 11,5 тонн на ось.
 
"Система сбора платы за проезд грузовиков применяется в Евросоюзе, но мы должны учесть все возможные последствия для украинских перевозчиков от внедрения норм, предусмотренных в законопроектах ", - отметил Криклий.
 
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский запросил у глав ОГА программы обновления всех местных дорог в их регионах.
 
Также Корреспондент писал, что в текущем году на ремонт и строительство дорог потратят около 10% бюджета.

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Теги: дороги, Верховная Рада, законопроект, грузовик, сборы
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Источник: korrespondent.net

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