В Раде появились законопроекты о сборе для грузовиков

В Мининфраструктуры напомнили, что основная сеть автодорог была построена до 2000 года и учитывала нормы нагрузки 6-7 тонн на ось.

В Верховной Раде появились законопроекты о введении платы за пользование автомобильными дорогами для грузового транспорта с разрешенной общей массой 12 тонн и более. Об этом заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что система сбора платы будет осуществляться с помощью спутниковых технологий (систем GNSS). Средства от сбора будут направлятся на развитие и содержание дорожного хозяйства.

Министр напомнил, что основная сеть автодорог была построена до 2000 года и учитывала нормы нагрузки 6-7 тонн на ось. При этом современные нормативы составляют 11,5 тонн на ось.

"Система сбора платы за проезд грузовиков применяется в Евросоюзе, но мы должны учесть все возможные последствия для украинских перевозчиков от внедрения норм, предусмотренных в законопроектах ", - отметил Криклий.

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