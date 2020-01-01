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Погода в Украине на 4 июня: Грозовые дожди

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В восточных областях и Крыму ожидается солнечная погода.
В Украине ожидаются грозовые дожди
В Украине ожидаются грозовые дожди
pixabay.com

Погода в четверг, 4 июня, в Украине будет в основном дождливой, местами с грозами. Солнечно будет в Луганской, Донецкой, Запорожской областях, а также в Крыму. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +16 до +19 градусов тепла, ночью от +5 до +8;

На севере Украины температура днем +16… +19, ночью +5… +9;

В центральных областях температура днем +17… +20, ночью от +6 до +9;

На востоке страны днем от +17 до +22, ночью от +7 до +11;

На юге Украины днем от +17 до +21 градусов, ночью от +8 до +13;

В Крыму днем +18… +20, ночью +8… +10;                                            

В Киеве днем +17… +19, ночью +7… +9.     

Погода в Украине на 4 июня
Погода в Украине на 4 июня
meteo.gov.ua
                

По словам синоптика Натальи Диденко в четверг, 4 июня, днем температура воздуха повысится, повсюду ожидается +17… +22 градуса. Ночью +5… +10 градусов, на юге до +13 градусов.

Завтра в большинстве областей Украины пройдут грозовые дожди. При грозах возможен локальный град. На Востоке Украины и в южной части осадков не предвидится. Кроме Одесской области - там есть вероятность дождей, - пишет Диденко.

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Теги: Погода, Украина, Июнь, Дожди, Гроза, Солнце
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