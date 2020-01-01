В Украине задержали иностранца, бросившего гранату в Молдове

Мужчина в развлекательном комплексе бросил в толпу гранату Ф-1 во время конфликта с отдыхающими.

Злоумышленник сбежал в Украину и скрывался в одном из сел Николаевского района Нацполиция Украины

Правоохранители задержали в Николаевской области гражданина Молдовы, который находился в международном розыске за то, что на родине бросил в толпу гранату Ф-1. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 3 июня.

"Злоумышленник, который обвиняется правоохранительными органами республики Молдова в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также злостном хулиганстве, сбежал в Украину и скрывался в одном из сел Николаевского района", – говорится в сообщении.

Отмечается, что разыскиваемый иностранец, находясь в нетрезвом состоянии в развлекательном комплексе в Молдове, во время конфликта с отдыхающими бросил в толпу гранату Ф-1, которая по чистой случайности не взорвалась. Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли еще две гранаты.

На этой неделе удалось установить местонахождение 30-летнего злоумышленника. Он уже месяц снимал частный дом на территории Николаевского района.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания Николаева на период решения вопроса об избрании в отношении его экстрадиционного ареста и последующей выдаче правоохранительным органам Молдовы. О происшествии сообщили в консульство Молдовы.

Сейчас готовятся материалы для экстрадиции мужчины на родину.

Ранее СБУ задержала в Харькове иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Он совершил ряд разбойных нападений и грабежей в Турции.

Также суд в Киеве арестовал воевавшего в Сирии и Турции россиянина. Он находится в международном розыске по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях.

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