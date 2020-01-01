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МОЗ подготовит новые правила проверки пассажиров на COVID-19 в аэропортах

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Новые правила будут учитывать опыт европейских партнеров.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Министерство здравоохранения представит новые правила проверки пассажиров в аэропортах для возобновления авиасообщения в условиях карантина. Об этом в ходе пресс-брифинга рассказал глава МОЗ Максим Степанов. 

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Министр подчеркнул, что новые правила разрабатываются с учетом опыта европейских стран.

“Над разработкой этих правил работают именно наши украинские специалисты, с которыми мы работаем с начала пандемии. Я думаю, что на этой неделе мы должны уже более-менее прийти к четким, конкретным правилам, которые сразу мы предоставим“, - отметил глава Минздрава.

Степанов уточнил, что новые правила будут учитывать опыт и необходимые требования, которые использовались теми странами, где уже открыто международное авиасообщение. 



Напомним, Степанов назвал причины резкого прироста заболевших коронавирусом в Украине..

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