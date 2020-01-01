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Смягчение карантина привело к увеличению случаев COVID-19, - Степанов

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В Украине зафиксирован антирекорд по количеству заражений коронавирусом.
Министр здравоохранения Максим Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов
МОЗ

За минувшие сутки в Украине зафиксировано рекордное количество выявленных случаев коронавируса: COVID-19 диагностировали у 588 граждан. При этом рекорд установлен и по количеству выздоровевших: 602 пациента. Министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга назвал причины резкого прироста заболевших.

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По словам Степанова, неутешительная динамика распространения инфекции связана со смягчением карантинных ограничений и несоблюдением рекомендаций Минздрава.

"Действительно, за снятием карантинных ограничений (стоит увеличение числа инфицированных), но с другой стороны надо соблюдать рекомендации Минздрава. В ином случае у нас увеличивается риск заболевания. Мы два дня наблюдаем - вчера было 483 человека заболевших, сегодня антирекорд. Поэтому для нас очень важно соблюдение рекомендаций, чтобы нам не нужно было усиливать карантин", - сказал министр.

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Степанов отметил, что в Минздраве осознавали возможный риск увеличения количества заболеваний при введении адаптивного карантина с 22 мая. При этом министр подчеркнул, что МОЗ контролирует ситуацию. 

"Чтобы снизить риск инфицирования, нужно соблюдать противоэпидемические меры, которые разработали ведущие специалисты, и рекомендации Минздрава. Иначе мы можем видеть увеличение количества заболевших", - добавил он.

Министр здравоохранения также подчеркнул, что в случае роста заболеваемости МОЗ будет рекомендовать введение дополнительных мер.



Напомним, за минувшие сутки в Украине коронавирусом заразилось 588 человек.

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