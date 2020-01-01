Погода в Украине на 5 июня: Небольшие дожди и тепло

На Юге и Крыму ожидается солнечная погода.

В пятницу, 5 июня, в Украине ожидаются небольшие дожди. Солнечно будет на Юге, в Крыму, а также в Запорожской области. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +16 до +19 градусов тепла, ночью от +9 до +14;

На севере Украины температура днем +19… +23, ночью +10… +12;

В центральных областях температура днем +22… +25, ночью от +11 до +14;

На востоке страны днем от +19 до +26, ночью от +10 до +13;

На юге Украины днем от +21 до +25 градусов, ночью от +13 до +15;

В Крыму днем +22… +24, ночью +11… +13;

В Киеве днем +21… +23, ночью +10… +12.

Погода в Украине на 5 июня meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в пятницу, 5 июня, температура воздуха в Украине достигнет +20… +24 градусов, в центральных областях и на юге местами до +26 градусов. В Сумской и Харьковской области будет немного свежее, +17… +22 градуса.

5 июня дожди с грозами наиболее вероятны в северных областях Украины, в Центре, местами на Западе и на Харьковщине. Все, кто не попал в этот мокрый список - завтра без существенных осадков. В Киеве пятница будет с дождем и грозой. Ветер юго-западный, порывистый, - пишет Диденко.

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