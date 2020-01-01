Погода в Украине на 6 июня: Солнце и грозовые дожди
Погода в субботу, 6 июня, будет жаркой. Солнечно будет центральных областях, на юге и востоке страны. На остальной территории ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Читай также: Цены на фрукты и ягоды в Украине достигли исторического максимума
В западных областях страны температура воздуха днем составит от +22 до +26 градусов тепла, ночью от +13 до +16;
На севере Украины температура днем +24… +28, ночью +13… +16;
В центральных областях температура днем +26… +29, ночью от +13 до +15;
На востоке страны днем от +25 до +29, ночью от +12 до +16;
На юге Украины днем от +21 до +27 градусов, ночью от +13 до +16;
В Крыму днем +25… +27, ночью +13… +15;
В Киеве днем +26… +28, ночью +14… +16.
По словам синоптика Натальи Диденко в субботу, 6 июня, столбики термометров поднимутся в течение дня до +24… +29 градусов. Свежее будет на Западе Украины и в Житомирской области, ожидается +18… +23 градуса. Температура воздуха даже ночью уже будет постепенно повышаться, предполагается +12… +16 градусов.
Дожди и грозы завтра ожидаются на севере, локально в Центре и местами в западных областях. На остальной территории осадков не будет, - пишет Диденко.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.