Погода в Украине на 6 июня: Солнце и грозовые дожди

На выходных ожидается жаркая погода.

На выходных в Украине будет жарко pixabay.com

Погода в субботу, 6 июня, будет жаркой. Солнечно будет центральных областях, на юге и востоке страны. На остальной территории ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +22 до +26 градусов тепла, ночью от +13 до +16;

На севере Украины температура днем +24… +28, ночью +13… +16;

В центральных областях температура днем +26… +29, ночью от +13 до +15;

На востоке страны днем от +25 до +29, ночью от +12 до +16;

На юге Украины днем от +21 до +27 градусов, ночью от +13 до +16;

В Крыму днем +25… +27, ночью +13… +15;

В Киеве днем +26… +28, ночью +14… +16.

Погода в Украине 5 июня meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в субботу, 6 июня, столбики термометров поднимутся в течение дня до +24… +29 градусов. Свежее будет на Западе Украины и в Житомирской области, ожидается +18… +23 градуса. Температура воздуха даже ночью уже будет постепенно повышаться, предполагается +12… +16 градусов.

Дожди и грозы завтра ожидаются на севере, локально в Центре и местами в западных областях. На остальной территории осадков не будет, - пишет Диденко.

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