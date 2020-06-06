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Под Житомиром избили нардепа до потери сознания – СМИ

Комментариев: 1
Пострадавшим оказался народный депутат от политической партии Слуга народа Юрий Заславский, утверждают источники.
Юрий Заславский якобы получил травмы на автозаправке ОККО
Юрий Заславский якобы получил травмы на автозаправке ОККО
ye.ua

Возле села Заричаны Житомирского района на автозаправке ОККО произошла драка с участием народного депутата, который в итоге пострадал. Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на собственные источники в субботу, 6 июня.

Утверждается, что инцидент произошел накануне вечером в пятницу. Подрались двое мужчин. Один из участников драки якобы потерял сознание и упал на землю. На вызов на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Житомирского райотдела милиции.

"Пострадавшим оказался народный депутат от политической партии Слуга народа Юрий Заславский. Мужчина получил травмы – ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства", – пишет издание.

Официальных комментариев от управления Нацполиции в Житомирской области и самого Заславского пока нет.

Ранее в Житомирской области неизвестный избил молотком депутата Овруцкого районного совета, руководителя местной ячейки Народного Руха Анатолия Круковского.

Также сообщалось, что в Волынской области неизвестный избил металлическим прутом депутата городского совета в Нововолынске.

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Теги: депутат, драка, избиение, Житомирская область, нардеп, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    06.06.2020, 22:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Награда нашла своего героя. Народная любовь - она такая.
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