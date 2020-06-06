Под Житомиром избили нардепа до потери сознания – СМИ

Пострадавшим оказался народный депутат от политической партии Слуга народа Юрий Заславский, утверждают источники.

Возле села Заричаны Житомирского района на автозаправке ОККО произошла драка с участием народного депутата, который в итоге пострадал. Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на собственные источники в субботу, 6 июня.

Утверждается, что инцидент произошел накануне вечером в пятницу. Подрались двое мужчин. Один из участников драки якобы потерял сознание и упал на землю. На вызов на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Житомирского райотдела милиции.

"Пострадавшим оказался народный депутат от политической партии Слуга народа Юрий Заславский. Мужчина получил травмы – ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства", – пишет издание.

Официальных комментариев от управления Нацполиции в Житомирской области и самого Заславского пока нет.

Ранее в Житомирской области неизвестный избил молотком депутата Овруцкого районного совета, руководителя местной ячейки Народного Руха Анатолия Круковского.

Также сообщалось, что в Волынской области неизвестный избил металлическим прутом депутата городского совета в Нововолынске.

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