За сутки COVID-19 заболели 485 человек: Обновленные данные
За последние сутки в Украине коронавирусом заболели 485 человек, 11 умерли, 242 вылечились. Всего в стране вирус обнаружен 26 999 человек, из них 12 054 уже выздоровели.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
За весь период распространения вируса погибли 788 украинцев - говорится в сообщении
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Наибольшее количество заражений зафиксировано во Львовской области (68), Черновицкой (54), городе Киеве (43).
Ни один случай COVID-19 не обнаружен в Херсонской области. При этом здесь выздоровели 7 человек.
Антилидерами являются Черновицкая область (3639 случаев) и Киев (3418)
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Ранее сообщалось о том, что Степанов упрекнул украинцев в легкомысленности. Министр утверждает, что население легкомысленно отнеслось к смягчению карантина, поэтому растет число COVID.
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