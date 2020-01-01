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За сутки COVID-19 заболели 485 человек: Обновленные данные

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За последние сутки от коронавируса погибли 11 украинцев.
От коронавируса вылечились 12 тысяч украинцев
От коронавируса вылечились 12 тысяч украинцев
Getty Images

За последние сутки в Украине коронавирусом заболели 485 человек, 11 умерли, 242 вылечились. Всего в стране вирус обнаружен 26 999 человек, из них 12 054 уже выздоровели. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья. 

За весь период распространения вируса погибли 788 украинцев - говорится в сообщении

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Наибольшее количество заражений зафиксировано во Львовской области (68), Черновицкой (54), городе Киеве (43).

Ни один случай COVID-19 не обнаружен в Херсонской области. При этом здесь выздоровели 7 человек. 

Антилидерами являются Черновицкая область (3639 случаев) и Киев (3418)

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Ранее сообщалось о том, что Степанов упрекнул украинцев в легкомысленности. Министр утверждает, что население легкомысленно отнеслось к смягчению карантина, поэтому растет число COVID.

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Теги: Украина, коронавирус
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