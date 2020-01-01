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Озвучены итоги ИФА-тестирования на коронавирус в Украине

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Всего было проведено более 40 тысяч тестов иммуноферментного анализа, что помогло в постановлении диагноза.
Было проведено 40 600 ИФА-тестов
Было проведено 40 600 ИФА-тестов
 
В Украине по последним данным провели около 40 600 тестов на выявление антител к коронавирусу, из этого числа более 1600 образцов показали положительный результат. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
 
"На сегодня (7 июня - Ред.) у нас сделано около 40 600 тестов, из которых если мне не изменяет память 1624 показали положительный результат по ИФА-тестированию", - сказал Степанов.
 
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что тесты иммуноферментного анализа на определение антител к коронавирусу можно будет делать в частных лабораториях.
 
Также сообщалось, что ИФА-тесты не являются определителями заболевания коронавирусом и выявляют лишь уровень антител в организме. Подтвердить COVID или опровергнуть наличие инфекции можно лишь после проведения ПЦР-тестирования.
 

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Теги: Минздрав, тесты, Коронавирус, Максим Степанов
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Источник: korrespondent.net

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