Озвучены итоги ИФА-тестирования на коронавирус в Украине

Всего было проведено более 40 тысяч тестов иммуноферментного анализа, что помогло в постановлении диагноза.

В Украине по последним данным провели около 40 600 тестов на выявление антител к коронавирусу, из этого числа более 1600 образцов показали положительный результат. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"На сегодня (7 июня - Ред.) у нас сделано около 40 600 тестов, из которых если мне не изменяет память 1624 показали положительный результат по ИФА-тестированию", - сказал Степанов.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что тесты иммуноферментного анализа на определение антител к коронавирусу можно будет делать в частных лабораториях.

Также сообщалось, что ИФА-тесты не являются определителями заболевания коронавирусом и выявляют лишь уровень антител в организме. Подтвердить COVID или опровергнуть наличие инфекции можно лишь после проведения ПЦР-тестирования.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet